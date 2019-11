Was vom Leben übrig bleibt

Im Gegensatz zum letzten Stück «Hin ist hin» gibt es jedoch eine klare Trennung: Die alten Menschen werden von Puppen verkörpert, deren Erwachsene Kinder von den drei Schauspielern und bei den Rückblenden, in denen die Erwachsenen noch kleine Kinder sind, werden sie wieder von Puppen gespielt.

Die Pappmaché-Figuren wirken dank ihrer fein gezeichneten Gesichter sehr menschlich. Besonders der alten Generation meint man die intensiv gelebten Jahre anzusehen.

«Was ist mit den Hemden?»

Die Situation ist real und absurd zugleich: Die Eltern sind gestorben. Nun müssen die Kinder das Haus ausräumen. Doch das ist gar nicht so einfach. Nach wenigen Sätzen werden die ersten Altlasten sichtbar. Als Sybille sich nicht zurechtfindet, schmettert Elisabeth ihr ein «du warst ja auch lange weg» entgegen.

Man ist als Familie durch dick und dünn gegangen und sich doch irgendwie fremd geworden. Das Gespräch der Geschwister hangelt sich an Banalitäten entlang. «Was ist mit den Hemden? Bei den weissen hat Mama die Ärmel gekürzt, die musste ich wegwerfen. Die passen ja sonst keinem, die anderen sind noch da.»

«Ich wäre gern magersüchtig geworden, aber das einzige was ich im Leben zu Stande gebracht hätte, wäre eine Fettsucht.» Elisabeth, eine der Erwachsenen Kinder

Nicht nur werden die Erwachsenen wieder zu Kindern, der Tod ihrer Eltern lässt sie auch ihr eigenes Leben Revue passieren. Mit den Erwartungen und Enttäuschungen, die man sich selber zugefügt hat. Elisabeth schaut an sich herunter und sagt: «Ich wäre gern magersüchtig geworden, aber das einzige was ich im Leben zu Stande gebracht hätte, wäre eine Fettsucht.»

Die Erwachsenen wirken in ihren Ausflüchten ins Materielle und in die Vergangenheit glaubwürdig. Lediglich die alte Generation ist in ihrer wartenden Existenz vor dem Fernseher, unterbrochen nur von dem Äussern der Altersbeschwerden und Todesankündigungen, überzeichnet dargestellt.

Surreale, atmosphärische Erzählweise

Die Verschmelzung der verschiedenen Zeiten macht die Inszenierung anspruchsvoll. Dakar Produktion setzt auf atmosphärische Szenen, statt auf leicht nachvollziehbare Handlungsstränge.

Der Medieneinsatz unterstreicht diese surreale Erzählweise noch: Als der Vater stirbt, während er im Fernseher einen Western schaut, wechselt das Programm automatisch und spielt Trauermusik für seine Beerdigung. Die Gespräche der Erwachsenen, während dem Ausräumen der Kisten, werden immer wieder durch Rückblenden unterbrochen, in denen Szenen aus der Kindheit wieder erwachen.