So geht es mit der Sonne weiter

Im Restaurant Sonne in Weisslingen bleibt nichts beim Alten. Zur Neueröffnung, die im Dezember vorgesehen ist, hat sich Besitzer Martin Bosshard für das Lokal ein neues Konzept ausgedacht. «Ich will die innovativen Kräfte aus der Region bündeln», so seine neue Vision für das Traditionslokal. Zum Barbetrieb, der neuerdings unter der Woche die Sonne beleben soll, ist auch eine flexible Zwischennutzung angedacht.