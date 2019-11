Leck in Fischenthaler Kindergartendach

Wenn es draussen regnet, wird man nass. Das weiss jedes Kindergartenkind. In Fischenthal können die aber auch nass werden, wenn sie nicht rausgehen. Das Flachdach des Gebäudes ist undicht. «Das Wasser, das in den Kindergarten gelangt, kommt tröpfchenweise», relativiert Gemeindeschreiber Johannes Friess.

Es sei kein Sturzbach, der da durch die undichte Stelle komme. «Man hat den Wasserschaden auch am Holztäfer an der Decke gesehen, da haben sich einzelne Stücke gelöst», so Friess. Deshalb sei ein Teil abgesperrt worden. Die Kinder hätten da nicht mehr spielen dürfen.