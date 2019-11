Zwölf Mal in die Fehraltorfer Vergangenheit reisen

Der Gesamtarbeitsaufwand sei für das ganze Team immens gewesen, eine Realisierung des Kalenders ohne die tatkräftige Unterstützung der Fehraltorfer, die Inputs und Bilder lieferten, nicht möglich.



Nur noch wenige Stammkäufer



Wird ein Wandkalender in Zeiten von Smartphones überhaupt noch gewünscht? «Die grosse Nachfrage, die bereits vor dem Verkaufsdatum bestand, weist auf ein reges Interesse hin», sagt Vögeli. Der Fehraltorfer Kalender solle dazu beitragen, das Dorf und seine Geschichte besser zu verstehen.

«Wandkalender sind in unserer Gemeinde nicht mehr so angesagt.» Ernst Bänteli, Chronikteam Pfäffikon

Anders sieht es in Pfäffikon aus. Dort wurde der letzte historische Kalender 2018 herausgegeben. Die Nachfrage sei zu gering gewesen, wie Ernst Bänteli vom Chronikteam Pfäffikon sagt. «Es gab nur noch ein paar wenige Stammkäufer.»

Die Auflage sei Jahr für Jahr zurückgegangen, der Aufwand habe sich nicht mehr gelohnt. «Eine Zeiterscheinung, Wandkalender sind heutzutage – zumindest in unserer Gemeinde – nicht mehr so angesagt.» Es freue ihn aber, dass es in Fehraltorf offensichtlich besser laufe. «Ich gönne den Verantwortlichen diesen Erfolg.»