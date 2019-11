«Ich glaube, die müssen alle noch einmal zur Schule»

Dame Nummer vier, nämlich Alessia aus Zürich, wollte sich den anderen jedoch nicht anschliessen. «Ich bin meh es Stadtchind», äusserte sie sich Patric gegenüber. Der schlussfolgerte, dass sie «überhaupt kei Bock» hat und schickte sie kompromisslos in die Schweiz zurück.

Wo Grace in dieser Folge vorkommt, habe ich nach drei Millisekunden schon wieder vergessen, so selten war sie auf dem Bildschirm - nichtsdestotrotz gibt Patric ihr eine Rose. Zurückfliegen mussten Amy und Tanja. Beide überzeugten den Bachelor nicht von ihren Qualitäten. Obwohl Playmate Tanja diese noch einmal zum Vorschein brachte: «Der weiss gar nicht, was er verpasst», sagte sie selbstverliebt und zeigte stolz ihre Brüste – jedoch ohne, dass sie ein Oberteil verlor. Und so schloss sich der Kreis irgendwie wieder.