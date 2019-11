«Früher hat man sich am ‹Elften Elften› extra freigenommen»

In China wird am 11. November der Singles Day gefeiert. Mittlerweile ist das Datum auch in Europa zum umsatzstarken Tag für online Rabattschlachten verkommen. Im Zürcher Oberland ist der 11. November für die meisten aber noch immer der «Elfte Elfte» und somit der Beginn der Fasnachtssaison.

In verschiedenen Gemeinden wird das mit lauter Guggenmusik und Festen gefeiert. So auch in Robenhausen. Schliesslich wird eine besondere Saison eingeläutet, nächstes Jahr feiert die Fasnachtsgesellschaft Robenhausen (Fagero) ihr 50 jähriges Bestehen.