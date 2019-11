Die Adelsfamilie Landenberg diktierte in der Kirche ihre eigene Regeln

Zum Seniorennachmittag im Chiletreff Turbenthal fanden sich am Donnerstagnachmittag rund 50 Interessierte ein, Pfarrer Marc Schedler durfte zudem den Katholischen Amtsbruder César Mawanzi begrüssen. Der Rückblick auf die Reformationszeit war ausgesprochen spannend. Peter Niederhäuser setzte dort an, wo der junge Mönch Martin Luther 1517 in der deutschen Universitätsstadt Wittenberg seine Thesen an die Türe der Schlosskirche nagelte.