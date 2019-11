Schwelgen in alten Erinnerungen

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der offenen Kinder- und Jugendarbeit Maur sowie des dazugehörigen Jugendhauses gab es am Samstag ein grosses Fest. Auch die Kinder- und Jugendbeauftragte Brigitta Straub, die bereits seit 1992 in der Maurmer Jugendarbeit mitwirkt war vor Ort. Der Anlass wurde um zehn Uhr mit einem Brunch eingeläutet. Anschliessend fand bei Kaffee und Kuchen ein Spielfest für Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt. Zudem schwelgten einige der Besucherinnen und Besucher zusammen in alten Erinnerungen der vergangenen 30 Jahre und schauten sich Fotos an. Unter den Besuchern waren rund vier Kinder, 15 Jugendliche und zehn Erwachsene, die miteinander AirHockey und Tischfussball, sowie Billard spielten. Die Stimmung war gemütlich und sehr freundschaftlich. Das Abendprogramm bestand aus einem Apéro Riche, Musik und gemütlichem Beisammensein.