Musikleidenschaft aus voller Kehle

Die Musiker vom Sängerbund Wetzikon gaben sich am Sonntag die Ehre und liessen ihre beliebtesten Stücke lauthals aus ihren Kehlen erklingen. Stattgefunden hat das Spektakel in der Turnhalle Wetzikon. Die 40 erfahrenen Sänger trugen rund 40 Stücke vor dem weitgereisten und fachkundigem Publikum vor. Dabei kamen die romantischen Kompositionen gut an. Besonderen Gefallen fand das aus rund 200 Musikkennerinnen und Musikkennern bestehende Publikum am neuen Dirigenten des Bundes, Grégoire May, der seine Sache tadellos machte. Der Andrang in der Turnhalle war sogar so gross, dass einige Besucherinnen und Besucher stehen mussten.