Älterer Mann reisst Kind von Velo

Wie immer schwang sich der 13-jährige L.P. (Name der Redaktion bekannt) am letzten Donnerstagabend bei sich zu Hause aufs Velo, um ins Fussballtraining in die Turnhalle Elba zu fahren. Weil er vor dem Training in der Schule noch etwas abgeben wollte, machte er sich etwas früher auf den Weg als für gewöhnlich. Er dachte sich nichts Böses, als er um kurz vor fünf Uhr auf der stark befahrenen Rütistrasse im Dorfzentrum aufs Trottoir auswich. Das passte einem älteren Mann, der dort zu Fuss unterwegs war, allerdings gar nicht: Er schimpfte, was das Zeug hielt. Um ihm Platz zu machen, machte der Junge noch einen Schlenker zurück auf die Strasse.

Doch es war schon zu spät: Der wütende Mann packte ihn am Arm und riss ihn bei der Einfahrt in die Friedhofstrasse, direkt neben dem Sportgeschäft, vom Velo. Der Junge stürzte und zog sich Prellungen an den Knien und Schultern zu. Zwei Passanten, eine ältere Dame und ein jüngerer Mann, eilten dem Schüler zu Hilfe, der von dem unbekannten Mann sogar noch auf den Boden gedrückt wurde, wie seine Mutter Stunden später in einem Facebook-Post schrieb. «Die beiden Helfer sagten mir später am Telefon, dass mein Sohn auf ihre Fragen gar nicht habe antworten können. So geschockt muss er gewesen sein», so C.P. (Name der Redaktion bekannt)

Täter im Dorfzentrum gesehen

Zu diesem Zeitpunkt war auch die Mutter mit dem Auto im Dorfzentrum unterwegs. Sie sah den Sohn per Zufall an ihr vorbeifahren, und weil er früher unterwegs war als für gewöhnlich, lenkte sie den Wagen schnell Richtung Turnhalle.

«Ein 13-jähriges Kind zu packen und nachher einfach davonzugehen, ist so feige.»

Bestürzt und verwirrt erzählte der Bub ihr dort von dem Vorkommnis. Während er schliesslich sein Velo parkieren ging, fuhr C.P. nochmals zurück ins Dorfzentrum, um nach dem Mann Ausschau zu halten. Und tatsächlich fiel ihr in der Bahnhofstrasse jemand auf, der exakt auf die Beschreibung des Sohns passte.

«Ich war mir nicht sicher, ob er es war oder nicht. Aber ich fotografierte ihn und zeigte das Foto nachher meinem Sohn», so die Mutter. Und tatsächlich: Der Übeltäter war gefunden. Der Sohn bestätigte, dass der Mann auf dem Foto derjenige war, der ihn zuvor vom Velo gerissen hatte. Am Telefon riet die Kantonspolizei der jungen Mutter offenbar, mit dem Sohn zum Arzt zu fahren und am nächsten Morgen auf den Polizeiposten zu kommen.