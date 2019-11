Rassismusvorwürfe an Mayhem: Jetzt spricht das Management

Es soll ein Festival der düstersten musikalischen Ergüsse Norwegens sein. Die Black-Metal-Szene Skandinaviens in den 90er Jahren war blutig, gewalttätig, rassistisch und homophob. Und zwei Vertreter jener Ära werden am Mittwoch, 20. November, in Wetzikons Hall of Fame auf der Bühne stehen.