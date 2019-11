L1-B5 rollt an: «Star Wars»-Projekt weckt Interesse am Beruf

Er erinnert an den beliebten Roboter R2-D2 aus der Filmreihe Star Wars. Getauft wurde er von seinen Erfindern Colin Badertscher und Livio Vorburger auf den Namen L1-B5. Die beiden Konstrukteur-Lernenden der Industriellen Berufslehre Schweiz haben für den Lehrlingswettbewerb Züri-Oberland (LWZO) ein «Star Wars»-Fanprojekt eingereicht, das dank zwei Motoren an den Füssen und Bluetooth in Bewegung gesetzt werden kann. «Der Aufwand war enorm, aber wir konnten uns viel Wissen und Erfahrung aneignen», sagt Badertscher. All sein Können in einem Projekt zum Ausdruck zu bringen und es am Wettbewerb zu präsentieren, «ist eine super Sache».

In der Dreifachturnhalle des Bildungszentrums Uster präsentieren 68 junge Berufsleute ihre 35 Einzel- oder Teamarbeiten. Bewertet werden diese durch zwei Fachexperten der jeweiligen Berufsgattungen. Unter Anwesenheit des Ustermer Spitaldirektors Andreas Mühlemann werden die Projekte am Sonntag ab 14.30 Uhr prämiert.

Ein Smart Mirror

Neben dem „Astromech-Droiden“ können die am LWZO erwarteten 1000 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe ein selbstgebautes Kanu, ein Reifenmontagegerät oder einen barocken Schminktisch bestaunen. In den Bann zieht auch ein Smart Mirror. Der Einplatincomputer kann Uhrzeit und Wetter anzeigen.