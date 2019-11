Eine historische Fahrt in die Tiefgarage

Normalerweise sind Garageneinfahrten nicht gerade für ihre Schönheit bekannt. Eingepfercht zwischen nackten, moosbefallenen Betonwänden will niemand lange verweilen. In Uster gibt es jetzt jedoch eine Garageneinfahrt, die zum historischen Erlebnis wird. Die Ustermer Schülerin Julie Langenberger Knudsen transformierte den Garageneingang ihrer Siedlung mit Pinsel und Farbe in eine Zeitreise durch die Schweiz und Tschechien.