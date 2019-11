Nichts ist für die Ewigkeit, oder...?

Es ist ausgesteckt, das Baugespann ragt hoch in die Luft. Ein Neubau entsteht. Die ehemalige Buchdruckerei in Turbenthal wird abgerissen. Beim Gedanken daran wird mir weh um mein Herz. Für mich ist dieses Gebäude mit so vielen Erinnerungen verbunden. Noch heute, knapp fünf Jahre nach seinem Tod, sehe ich jedesmal, wenn ich daran vorbeigehe, wie mein Vater aus dem Auto steigt, das er nahe an der Wand parkiert hat. Sein Haar ist zerzaust. Er zückt den Kamm, den er immer bei sich trägt und kämmt sich - mehr schlecht als recht.