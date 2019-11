Lernende präsentieren voller Stolz ihren Beruf – auch auf Instagram

Eine erfolgreiche Kombination

Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP) hob in ihrer Rede hervor, dass der Wettbewerb erstmals im neuen Bildungszentrum Uster stattfindet. In den Prestigebau zogen anfangs Mai rund 2000 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule und der Berufsfachschule ein. «Hier wirkt unsere Zukunft», sagte Thalmann zu den versammelten Gästen. Der Lehrlingswettbewerbe vereine Praxis und Theorie. «Das ist eine Kombination, die auch heute und morgen erfolgreich sein wird.»

Die Ausstellung in der Dreifachturnhalle des Bildungszentrums wurde am Mittwochabend eröffnet. Zu sehen sind bis zur Abschlussfeier am Sonntag rund 35 Einzel- und Teamprojekte von Lernenden, die in den Bezirken Uster, Hinwil und Pfäffikon wohnen, arbeiten oder zur Berufsfachschule gehen. Unter den Besuchern erwartet werden 1000 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe.

Zum Rahmenprogramm zählt am Freitag ab 11.30 Uhr eine Podiumsdiskussion über das Jugendprojekt Lift, das Jugendlichen den späteren Einstieg ins Berufsleben erleichtert. Am Samstag um 15 Uhr berichtet Sozialpädagogin Katrin Andres über Chancen und Risiken für Eltern und Jugendlichen im Umgang mit Social Media.

Alles auf Instagram

Festgehalten werden die Ereignisse am Wettbewerb – dem Zielpublikum gerecht – auf Instagram. Oberstufenschülerin Micaela Palomino und Polymechaniker Raphael Pine veröffentlichen auf dem Sozialen Netzwerk unter «LWZO» Bilder und Videointerviews.