Fall bei Oberstaatsanwaltschaft

Am Donnerstagabend ging in Wetzikon kurz nach 18.30 Uhr an der Wetziker Bahnhofstrasse ein VW-Bus in Flammen auf. Die Feuerwehr war schnell vor Ort an der Kreuzung Bahnhofstrasse/Zürcherstrasse und löschte den Brand. Personen seien bei dem Vorfall keine involviert gewesen, sagte die Kantonspolizei noch am selben Abend.

Zur Brandursache kann sie auch einen Tag später nicht mehr sagen. Allerdings kommuniziert sie, dass nicht mehr die Kantonspolizei verantwortlich sei. Der Fall liege nun bei der Oberstaatsanwaltschaft.