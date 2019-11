Es brauchte einen Riesen, um sie zu schmücken

Die Tanne der reformierten Kirche Fällanden wurde am Donnerstagmorgen für Weihnachten hergerichtet. Das alljährliche Schmücken ist eine aufwändige Aufgabe. Ein 56 Meter hoher und 23 Tonnen schwerer Kran musste errichtet werden, um an die Spitze des Baums zu gelangen. Es brauchte mehrere Personen, um den Schmuck an der Spitze auszuwechseln.