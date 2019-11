Das sagen die Dübendorfer zu ihrem «Geschenk»

Am Samstagvormittag war etwas los auf dem Platz vor dem Dübendorfer Stadthaus. Anlass war die feierlich Einweihung des neuen Brunnens – mit allem, was dazugehört: Apéro, Musik, zahlreiche Gäste und Ansprachen. An den Rednertisch traten Stadtpräsident André Ingold (SVP) sowie Matthias Keller, der Präsident der WVD. Die Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf war es nämlich, die den Brunnen der Stadt Dübendorf und damit auch deren Bevölkerung geschenkt hat. Grund ist das 125-jährige Bestehen der Genossenschaft.