VW-Bus in Vollbrand

Heute Donnerstagabend kurz nach 18.30 Uhr stand ein VW-Bus in Wetzikon in Vollbrand und sorgte mitten im Feierabendverkehr für ein Spektakel. Die Feuerwehr war schnell vor Ort an der Kreuzung Bahnhofstrasse/Zürcherstrasse und löschte den Brand. Personen seien bei dem Vorfall keine involviert gewesen, wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt. Allerdings kam es zu Behinderungen im Strassenverkehr; die Feuerwehr musste aufgrund des ausgebrannten Fahrzeugwracks den Verkehr regeln. So war der Bereich um den Bahnhof Wetzikon für den Motorverkehr nicht passierbar. Der Verkehr wurde in Richtung Bahnhof via Weiherstrasse über die Spitalstrasse umgeleitet. Um den Brand zu löschen und ein etwaiges Ausbreiten des Feuers zu verhindern, war die Feuerwehr mit einem grossen Aufgebot vor Ort. Hinweise zur Brandursache gibt es bisher keine.