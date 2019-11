Volketswiler Räben-Kinder dürfen marschieren

Es ist nicht der erste sternförmige Räbeliechtliumzug, der in Volketswil durchgeführt wird. In der Vergangenheit haben bereits die Gutenswiler ihren Umzug aus verschiedenen Richtungen begonnen, um sich dann an einem gemeinsamen Punkt zu treffen.

Aber bei der diesjährigen Ausgabe wird erstmals ein Gross-Sternmarsch durchgeführt, an dem sich Kinder aus mehreren Volketswiler Schulhäusern beteiligen. Einzig die Kindhauser und die Gutenswiler führen ihren eigenen Umzug durch.