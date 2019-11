Mehr Trinkwasser im Reservoir Allenberg

Beat Fuhrer (SVP), Ressortleiter Tiefbau, Werke und Landwirtschaft, erklärte am Dienstagabend im Schulhaus Letten, um was es bei der Abstimmung vom 17. November geht: Um einen Kredit in Höhe von 1,47 Millionen Franken für einen Ersatzbau des Reservoirs im Allmen. Erstellt 1928 und 1976 um ein Schieberhaus erweitert, habe es zusammen mit den Pumpen das Ende seiner Lebensdauer erreicht, sagte Fuhrer. Risse in den Wänden des Anbaus seien ein deutliches Zeichen dafür. Nach wie vor intakt sind hingegen die beiden Wasserkammern, die je 100 Kubikmeter fassen.