Grenzwert um das 20-Fache überschritten

In vielen Gemeinden des Kantons Zürich wurden im September zu hohe Rückstände von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser festgestellt. Die Zahlen des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) sorgten für Aufsehen. Auch in der Gemeinde Uster, die ihr Trinkwasser ausschliesslich aus Grundwasser bezieht, stellte das Awel Überschreitungen der Grenzwerte fest. Züriost erhielt von der Energie Uster, die die Stadt mit Trinkwasser versorgt, Einsicht in die Messresultate der letzten Monate.