Gina Carla erschwert ihren Fans den «No Nut November»

Über 320‘000 Personen folgen Gina Carla auf Youtube – mehr als das Oberland Einwohner hat. Diese füttert die Bäretswilerin regelmässig mit neuen Videos. Seit einiger Zeit hat sich die 32-Jährige auf das Genre ASMR spezialisiert (siehe Box). Typisch für solche Videos sind entspannende Geräusche wie das Reiben von Händen, raschelnde Gegenstände oder sanftes Flüstern.

Ihr neustes Video «Romantic Sunset! Crunchy Sandy Ears!» hat Gina Carla am Strand gedreht. Im Bikini stürzt sie sich in die Brandung, räkelt sich am Strand oder läuft in Bond-Girl-Manier aus dem Wasser. Der Hauptteil des Videos besteht darin, dass sie Sand über das hochsensible Mikrofon streut und auf Englisch in die künstliche Ohrmuschel flüstert. Im Hintergrund hört man die Wellen am Strand brechen – Entspannung pur.