Bürgerprotest Fluglärm Ost politisiert neu als «Fair in Air»

«Umweltbewusste und flughafenkritische Einwohner» im Kanton Zürich vernetzten. So lautet das Ziel, dem sich der Verein Bürgerprotest Fluglärm verschrieben hat. 2004 mit Sitz in Lindau gegründet vertritt er die Interessen der Anwohner östlich des Flughafens, die sich durch Fluglärm und Emissionen von Flugzeugen gestört fühlen. In den vergangenen Jahren stand dabei vor allem der Kampf gegen den Ostanflug im Vordergrund.