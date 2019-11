Aussage zum Islamischen Staat irritiert Sekundarschüler

Es sind deutliche Worte, die Severin Staubli in seinem Tweet findet. Der Lindauer, der in der Jungen SVP politisiert, vermutet, dass kürzlich eine IS-Sympathisantin an der Sekundarschule Grafstal zugegen war. Die Frau sei von der Schule für ein Referat im Rahmen des Fachs «Religion und Ethik» eingeladen worden, um den Schülerinnen und Schülern die islamische Religion zu erläutern.