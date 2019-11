Eine einwandfreie Rettungsgasse – oder eben nicht

Die Stadtpolizei war kürzlich in Uster auf Patrouille, als sie zu einem dringenden Einsatz gerufen wurde. Also schalteten die Polizisten Blaulicht und Martinshorn ein und fuhren auf der Oberlandautobahn in Richtung Aathal. Der Blaulichteinsatz fand im Zusammenhang mit einer tätlichen Auseinandersetzung nach einem Verkehrsunfall in Uster statt, teilt die Stadtpolizei mit. Weitere Angaben will die Polizei zum Vorfall nicht machen.