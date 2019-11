«Du hast die Arschkarte gezogen, weil dein Mann kein Koch ist»

Rote Zahlen

Nach dem Besuch des Restaurants «Rusticana» im Aathaler kehrt der Walliser mit der Sendung von 3+ ins Züricher Oberland zurück. Nach zwei Drehtagen im «Ristorante Bacco» ist der «Gasthof Sternen» heute Schauplatz der Fernsehsendung «Bumann der Restauranttester».

Ioanna hat sich mit ihrem Betrieb selbst beworben und wurde von der Sendung nach einem Casting ausgewählt, so Ingrid Bumann, die als Back Office Managerin für die Sendung verantwortlich ist.

«Verhalte dich ganz normal. So wie immer. Richte deinen Blick nicht in die Kamera.»

Daniel Bumann, Restauranttester

Daniel Bumann sagt auf Nachfrage: «Die miserable Wirtschaftslage vom ‹Ristorante Bacco› hat mich schockiert. Seit der Eröffnung vor einem Jahr schreibt Eliana rote Zahlen.» Das will der erfahrene Restaurantkritiker ändern.

Scheinwelt im Fernseher

Bumann will Ioanna einen erfolgreichen Betrieb zeigen und nimmt sie zu alten Bekannten in der Region mit. Bettina und Mathias Brunner haben sich im ehemaligen Restaurant von Ingrid und Daniel Bumann im Engadin kennen gelernt und führen heute gemeinsam den «Gasthof Sternen». «Wir sind sehr stolz auf sie», sagt Ingrid Bumann.

Als Ioanna und Bettina Brunner mit dem Kameramann und einer Person mit dem Mikrofon in der Hand durch die Küche spazieren, interveniert Bumann und wendet sich an Brunner: «Verhalte dich ganz normal. So wie immer. Richte deinen Blick nicht in die Kamera.»