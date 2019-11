Wetzikons wichtigste Strasse wird renoviert

Dass der Andrang gross sein wird, wussten die Stadt Wetzikon und die Vertreter des kantonalen Tiefbauamts. Also stellen sie im Wetziker Kronensaal am Montagabend 180 Stühle bereit. Doch das reicht nicht: Im hinteren Teil des Saals und an den Seiten stehen die Besucher sogar.

Überraschend ist das Interesse nicht: Schliesslich informiert der Kanton über die Bauarbeiten an der Zürcher- und Weststrasse und damit über die wichtigste Verkehrsachse in der Region.