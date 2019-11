Herbst-Wanderung auf den Altberg

Die Wanderung beginnt in Weiningen an der Bachstrasse Richtung «Friedhof». Bald ist links in die Schützenstrasse einzubiegen und der Beschilderung entsprechend dem schmalen Weg entlang zu folgen. Er führt nach etwa 220 Treppenstufen zum Parkplatz beim Winzerhaus. Eine kurze Verschnaufpause ist hier angebracht.

Der Ort gibt den Blick frei auf die Gemeinde Weiningen. Sie ist die drittgrösste Rebbaugemeinde im Kanton Zürich mit 30 Hektaren Rebland. Drei Familienbetriebe und das Kloster Fahr keltern ihren Wein selbst.