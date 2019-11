«Aussichtslos»: Graphos steigt aus Mediation mit der Stadt aus

Per Ende April 2020 will die Stadt Uster dem Buchdruckmuseum Graphos den Mietvertrag im Zeughausareal kündigen. Sie bietet einen neuen Mietvertrag an, der bei gleichbleibender Fläche jedoch eine verdreifachte Miete vorsieht. Diese übersteige die Möglichkeiten des Buchdruckmuseums, sagt Sepp Schlegel, Präsident von Graphos.

«Die Gespräche waren für uns nur noch deprimierend» Sepp Schlegel, Präsident Graphos