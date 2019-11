Viel Blut, Hass und eine Favoritin

Nachdem Sie sich das Blut ins Gesicht geschmiert und den Rest ausgetrunken hatten, mussten die Damen ein Quadrennen fahren, mit Kokosnüssen zu Palmen rennen, auf diese hinauf klettern und ein Stoffherz entfernen. Was man halt so macht im Jungle. Die Gewinnerin erhielt von Patric eine weisse Rose – diese berechtigt die Dame, jedes beliebige Einzeldate zu crashen.

«Verreis, verreis, verreis!»

Zeitgleich zum Wettbewerb in den Büschen Thailands, erhielten die in der Villa gebliebenen Kandidatinnen einen Brief von Patric. In diesem lädt er Grace aus Dübendorf zu einem Einzeldate ein – schon wieder! Bereits während der Bootsparty erhielt sie ein Einzelgespräch, nachdem sie beim Limbotanzen als glorreiche Siegerin hervorging.

Die anderen Mädels waren dementsprechend wütend. «Ohne Scheiss jetzt, wirklich?!» oder «Verreis, verreis, verreis» waren einige der Kommentare, die der Auserwählten nachgerufen wurden.