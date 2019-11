Lindauer Gemeindeschreiber geht

Lindaus Gemeindeschreiber Erwin Kuilema hat Lust auf einen Tapetenwechsel. Der 53-Jährige hat seine Stelle nach eineinhalb Jahren gekündigt. Zuvor amtete er während sieben Jahren als Gemeindeschreiber in Berg am Irchel. Er habe jedoch feststellen müssen, dass ihm der Aufgabenkatalog der grösseren Gemeindeverwaltung in Lindau weniger liege: «Ich möchte mich weniger mit operativen und stärker mit inhaltlichen Fragen auseinandersetzen», sagt der studierte Jurist.

Der Gemeinde bleibt er nach dem Stellenwechsel dennoch erhalten. Im Mai 2020 tritt er die Funktion des «Leiters Finanzen und Administration» der EW Lindau AG (EWL) an. Eine neue Herausforderung, die seine Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Administration wieder stärker in Anspruch nehmen werde. «Es reizt mich, am Aufbau einer Aktiengesellschaft beteiligt zu sein.»

Neue Stelle geschaffen

Die Stimmberechtigten von Lindau hatten im Mai dieses Jahres die Umwandlung des EWL in eine Aktiengesellschaft im vollständigen Eigentum der Gemeinde Lindau zugestimmt. Im Rahmen dieser Überführung ist die Stelle des Leiters Finanzen und Administration neu geschaffen worden.

Mit Erwin Kuilema wechselt ein weiterer Behördenvertreter zum EW Lindau über. Bereits seit längerem ist bekannt, dass der langjährige Gemeinderat Hanspeter Frey (SVP) das Mandat als Verwaltungsratspräsident übernehmen und damit sein Amt als Ratsmitglied nach erfolgter Ersatzwahl abtreten wird.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates



Als Mitglieder des Verwaltungsrates aus dem Kreis des Gemeinderates wurden die Gemeinderäte Peter Reinhard (SP) und Claudio Stutz (SVP) gewählt. Weiter werden Karin Eugster und Urs Spiegel im Verwaltungsrat Einsitz nehmen. Eugster bringt als Wirtschaftsprüferin und Leiterin einer kantonalen Finanzkontrolle Finanz-Know-how in den Verwaltungsrat. Spiegel ist Leiter Marketing bei einem grossen Stromversorger in der Schweiz. Er fungierte bereits lange Jahre in der bisherigen Elektrizitätswerkkommission. Für ihre Leistungen werden die Mitglieder des Verwaltungsrates mit einer Pauschalentschädigung von 5000 Franken pro Jahr entlöhnt. Der Präsident erhält 9000 Franken pro Jahr. Für zusätzlichen Aufwand hat der Gemeinderat einen Stundensatz von 100 Franken festgelegt. (zo)