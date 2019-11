«Die Katze braucht den Menschen eigentlich nicht»

Dennis C. Turner ist einer der weltbekanntesten Hunde- und Katzenexperten. Der 71-Jährige wanderte 1992 von den USA in die Schweiz aus. Zuvor studierte er in San Diego das Jagdverhalten von Vampirfledermäusen. Als er eines Morgens am Frühstücktisch sass und sich überlegte, mit welchem Raubtier er sich als nächstes auseinander setzen könnte, sei seine Katze unter dem Tisch gesessen und habe lautstark miaut.