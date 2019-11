Wieder ein brennender Container in Dübendorf

Schon wieder brannte in Dübendorf ein Container: Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr Dübendorf-Wangen-Brüttisellen deswegen kurz nach 21 Uhr an die Alte Oberdorfstrasse ausrücken. Dies geht aus der Website www.lodur-zh.ch hervor, wo die Einsätze der Feuerwehr aufgelistet sind. Es war dies der schwerwiegendste Vorfall, der sich in Dübendorf am Halloween-Abend abgespielt hat.

In Flammen stehende Abfallkübel gab es in Dübendorf in diesem Jahr schon einmal: In der Nacht auf den Samstag, 7. September kam es rund um den Dübendorfer Bahnhof zu Ausschreitungen. 20 bis 30 Randalierer lieferten sich Strassenschlachten mit der Polizei, warfen Steine, Flaschen, zündeten Feuerwerkskörper und steckten in der Bahnhofsunterführung Kübel in Brand. Sieben Personen wurden festgenommen.

Äpfel, Birnen, Eier

Stefan Oberlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, weist entsprechende Vergleiche zwischen dem Halloween-Abend und den Vorfällen vom September brüsk zurück. Da würden «Äpfel mit Birnen» verglichen.