Iluska Grass gewinnt «Beobachter Prix Courage» 2019

Die 28-jährige Zürcherin beschützte vor vier Jahren einen orthodoxen Juden vor Neonazis, teilten die Organisatoren des «Beobachter PrixCourage» mit. Grass befand sich an einem Samstagabend vor über vier Jahren am Zürcher Manesseplatz, als sie Schreie eines am Boden liegenden orthodoxen Juden hörte.

Die junge Frau stellte sich zwischen angetrunkene Rechtsradikale und den am Boden liegenden Juden. «Ich habe nicht gross überlegt, sondern einfach gehandelt», sagte Iluska Grass.