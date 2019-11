Heimspiel an alter Wirkungsstätte

Da sitzen sie alle drei in der Holzwerkstatt in einer der Baracken in der Rudolf Steiner Schule in Wetzikon. Marion Mühlebach, Jan Hubacher und Kristian Trafelet, die zusammen das Schauspieler-Trio Zapzarap bilden und alle hier ihre Schulzeit verbracht haben. «Früher war dies ein Klassenzimmer», erinnert sich Hubacher.