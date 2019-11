Chöre werden durch Wila marschieren

Die Sing- und Chorkultur ist im Tösstal noch gut verankert. Davon zeugen all die Chöre, die sich in jeder Ortschaft des Tal finden: Sie treten übers Jahr in Kirchen, an Abendunterhaltungen wie auch an Dorffesten auf.

«Die Gemeinde Wila stellt uns einen namhaften Geldbetrag zur Verfügung»

Wolfgang Wahl, Aktuar Chortreffen Wila