Brand in Uster, die Deponie im Tägernauerholz und süsse Möpse

Am Samstag brannte es in Uster. Beim Feuer in einem Block an der Haberweidstrasse kam ein 38-jähriger Mann ums Leben. In seiner Wohnung brach das Feuer aus. Es wird spekuliert, dass er Suizidabsichten hatte und das Feuer selber legte. Die Kantonspolizei äusserte sich bis jetzt aber nicht zur Brandursache. Elf Wohnungen sind momentan unbewohnbar. Für die ganze Nachbarschaft ist dies alles ein Riesenschock.