«Ich tue mich schwer mit grossen Analysen»

Es lässt sich schon an Patrick Boehlers Namen ablesen, dass sich sein Leben bisher international abspielte. Irgendwo zwischen Italien und Hongkong wurde aus dem «ö» in Böhler ein «oe». Mehr als einen Drittel seines bisherigen Lebens verbrachte der heute 35-jährige Journalist und gebürtiger Österreicher fern der Rheintaler Heimat. Seit bald zwei Jahren lebt er mit seiner Frau, ebenfalls Journalistin, in Uster in einer schick umgebauten alten Fabrikhalle für Bierflaschen.