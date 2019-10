ICF, psychische Gesundheit und Gruppendruck

Frau Frei, glauben Sie an Gott?

Nein. Ich weiss es zwar nicht genau, denke aber nicht, dass es einen Gott gibt.

Welchen Bezug haben Sie zu Religion?

Ich bin in einer streng religiösen Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren beide bei der Freikirche ICF. Die Religion hat unser Leben in allen Bereichen definiert. Wir haben täglich mehrmals gebetet und jeden Sonntag sind wir zur Kirche gegangen.

«Psychische Schwierigkeiten werden von ICF somit als selbstverschuldet betrachtet.»

Seina Frei, Maturandin

Wie leben Sie heute?

Als Kind war die ständige Präsenz der Religion normal für mich. Erst später habe ich gemerkt, wie dominant diese in meinem Leben war. Mit der Zeit konnte ich nicht mehr alle Ansichten von ICF vertreten, wie beispielsweise beim Thema Homosexualität. Ich verstehe nicht, wieso das falsch sein sollte. Mit der Zeit bin ich weniger in die Kirche gegangen. Als ich gemerkt habe, dass es mir damit besser ging, bin ich dann vor vier Jahren ganz ausgetreten.

Wie haben Ihre Eltern auf diese Entscheidung reagiert?

Auch wenn sie meinen Austritt nicht nachvollziehen konnten, war ich in meiner Entscheidung frei. Zwischen uns ist es deswegen nie zu einer Konfrontation gekommen.

In Ihrer Maturarbeit untersuchen Sie die Funktion der Religionen auf die Psyche und beschreiben sowohl positive wie auch negative Einflüsse. Wieso haben Sie sich für dieses Thema entschieden?

ICF will, dass es den Individuen durch die Gemeinschaft besser geht. «Positives» führt ICF auf die Gemeinschaft zurück und für «Negatives» ist das Individuum verantwortlich. Psychische Schwierigkeiten werden von ICF somit als selbstverschuldet betrachtet. Einigen psychisch kranken Leuten, die in die Kirche eintraten, schien es mit der Zeit besser zu gehen. Andere haben aber wegen der religiösen Gemeinschaft erst psychische Krankheiten entwickelt. Auf den Mitgliedern lastet ein starker sozialer Druck.

«Wenn man religiös ist, muss man weniger denken.»

Seina Frei, Maturandin

Wie beeinflusste die Religion Ihren psychischen Zustand?

Dieser Druck hatte bei mir definitiv einen negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit. Ich habe einen immensen Gruppendruck wahrgenommen und mein soziales Umfeld beschränkte sich damals hauptsächlich auf meine Kirche. Deshalb empfinde ich rückblickend ICF als sektenähnlich. Allerdings wurde ich nicht zum Bleiben gezwungen. Es stört mich aber grundsätzlich, wenn in den Medien undifferenziert und ohne Argumente über ICF als eine Sekte geschrieben wird.

Geht es Ihnen ohne Religion besser?

Religiös zu sein, gibt einem aber auch sehr viel Halt im Leben. Wenn man religiös ist, muss man weniger denken. Das ganze Leben ist geregelt und alles ist vorgegeben. Wenn man sich von der Religion löst, muss man sich neu orientieren und sich selber Regeln suchen. Jetzt, ohne Religion, muss ich mich immer fragen, ob ich etwas gut finde oder nicht.

Mit dem Theologiepreis soll das Studium der Theologie und Religionswissenschaft beliebter gemacht werden. Hat das bei Ihnen funktioniert?

Nein, ich habe mich für das Biologiestudium entscheiden. Ich hätte nicht gewusst, was ich mit einem Theologie- oder religionswissenschaftlichen Studium später einmal machen könnte.