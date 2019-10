Gemeinderat wendet sich an Regierungsrätin

Diesen Sommer wurde bekannt, dass die S11 künftig nicht mehr zwischen Wila und der Stadt Zürich verkehren soll (wir berichteten). Ab 2035 soll der Doppelstockzug nur noch bis Turbenthal fahren, dies ging aus dem Entwurf des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) für 2035 (STEP 2035) hervor.

Neue Verbindung

Die Absichten des ZVV riefen den Gemeinderat Wila auf den Plan. Im Sommer fanden bereits erste Gespräche zwischen Gemeindevertretern des Mittleren Tösstals mit Verantwortlichen des ZVV statt.

In der Zwischenzeit hat sich der Gemeinderat in einem Schreiben an Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) gerichtet, wie aus einer Medienmitteilung des Gemeinderats hervorgeht.

Erst seit letztem Dezember verkehrt die S11 während den Stosszeiten stündlich von Wila nach Zürich. In der übrigen Zeit fährt der Doppelstockzug nur bis Sennhof-Kyburg.