Essen wegwerfen ist ein Skandal

Ob Fleisch, Gemüse, Kuchen oder sonstige Esswaren. Wer am Montagabend zum alten Landi geht, trifft auf jede Menge Lebensmittel. Seit August ist der Verein «Aufgetischt statt weggeworfen» in der Gemeinde aktiv. Er sammelt gespendete Lebensmittel ein, um sie an bedürftige Menschen weiterzugeben.

«Rund 50 bis 70 Kilo Lebensmittel verteilen wir im Normalfall», erklärt Karin Götz. Sie ist die Leiterin des Vereins in Bauma. Jeden zweiten Montag verteilt sie im Gebäude, das einer neuen Überbauung weichen soll, Esswaren.