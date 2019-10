Dreharbeiten auf dem Pfäffiker Friedhof

Die SRF-Sendung «mitenand» berichtet über soziale und ökologische Projekte in der Schweiz und in Entwicklungsländern. Sie gibt Einblick in den Alltag von Menschen, die im Kleinen die grossen Herausforderungen unserer Zeit angehen.

Morgen Freitag dreht sich die ganze Folge um Simon Luul, ein Eritreer, der vor vier Jahren in die Schweiz geflüchtet ist. Heute lebt der 20-Jährige in Weisslingen und absolviert beim Pfäffiker Gartenunternehmen Keller&Meier Gartengestaltung AG eine zweijährige EBA-Lehre.

Sprache als Hürde für alle