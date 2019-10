Auf Entdeckungstour im Gehörlosendorf

«Herzlich willkommen im Gehörlosendorf. In den nächsten zwei bis drei Stunden haben Sie die Möglichkeit, teilzuhaben an der speziellen Atmosphäre und am grossen Engagement unserer Bewohnenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.» Man spürte die Begeisterung sofort, als Annette Kahlen am Mittwoch mit diesen Worten die rund 30 Anwesenden begrüsste.