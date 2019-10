Vor dem Greta- der Hardwald-Effekt

Wenn man sich in diesen Tagen mit den Ustermer Grünen treffen will, muss man das Fehlen von Usters derzeitigem Polit-Shootingstar in Kauf nehmen: «Es scheint unmöglich, in der nächsten Zeit einen gemeinsamen Termin mit Meret Schneider zu finden», heisst es von Seiten der Ortspartei im Vorfeld des Gesprächs.