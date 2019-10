Polizei verhaftet in Uster zwei Personen

Am Montag verschafften sich zwei 24 sowie 27-jährige Schweizer Zugang in zwei Wohnliegenschaften in Uster und brachen im Untergeschoss mehrere Kellerabteile auf, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Dabei wurden die beiden Einbrecher in beiden Liegenschaften durch Bewohner gestört und flohen jeweils ohne Deliktsgut. Die durch die Hausbewohner alarmierte Kantonspolizei rückte mit mehreren Patrouillen aus.

Im Laufe der umgehend ausgelösten Umgebungsfahndung konnte einer der mutmasslichen Einbrecher festgestellt und verhaftet werden. Der zweite mutmassliche Täter stellte sich im Laufe der Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und wurde ebenfalls verhaftet. Die beiden Täter sind der Staatsanwaltschaft See/Oberland zugeführt worden.