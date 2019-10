Knies Facebook-Post zu Greta «Dummberg» sorgt für Shitstorm

Als Maler kennt sich Rolf Knie mit Farben aus. Grün scheint momentan jedoch nicht seine Lieblingsfarbe zu sein. Im Netz schiesst er am Sonntag gegen die Grüne Welle, und insbesondere gegen Anführerin Greta Thunberg. In triefender Ironie schreibt er unter dem Titel «Ein Pinsel für Greta Dummberg», es herrsche Alarmstufe Rot beziehungsweise Alarmstufe Grün, deshalb mache er den ersten Schritt: «Ich stifte meinen wertvollsten Pinsel (es ist kein Einfaltspinsel) an Greta.