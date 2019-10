Der Mann sieht sich vom Aussterben bedroht

In der Biologie ist es gar nicht so unüblich, dass es die männliche Ausprägung einer Spezies nicht mehr gibt. So zum Beispiel die Blumentopfschlange: Von ihr gibt es nur noch Weibchen. «Berechnungen besagen, dass dem Mann irgendwann dasselbe Schicksal blühen dürfte, denn seine Reproduktionsfähigkeit nimmt stetig ab», sagt Steven Schneider. Darüber schreibt der Autor und Kolumnist, der sich in seiner Existenz als Mann bedroht sieht, in seinem neuen Buch «Wir Superhelden».