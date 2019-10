Tägernauer Holz: Kantonsrat vertagt Deponie um Jahrzehnte

Es ist so weit. Der Kantonsrat hat am Montagnachmittag über Gedeih oder Verderb des Waldes im Gossauer Tägernauer Holz. Dort plant der Regierungsrat eine Deponie. Ein Volumen von 750'000 Kubikmeter ist ohnehin schon genehmigt, nun will er das Volumen gar verdopplen. Dies auf Kosten von gut 7000 Bäumen, die gefällt würden.