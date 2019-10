Captain Niveau, wir sinken!

Keiner hat damit gerechnet, alle waren überrasch: Patric Haziri, der aktuelle Bachelor, lud seine noch verbleibenden 19 Damen (Mädels, Tanten, Gumseln) tatsächlich schon in der zweiten (!) Folge auf das berüchtigt-bekannte Partyboot ein.

Vielleicht tat er dies aber auch zu seinem eigenen Wohl, denn: Nur zehn der Ladies hatten Platz im Bus, der sie zum Strand bringen sollte. Wer also am schnellsten aus dem Bett kam und keine Zeit vor dem Spiegel verschwendete, durfte mit zum Boot. Für Bachelor Patric also DIE Möglichkeit herauszufinden, welche der Damen ungestylt eher an die Hexe aus «Rapunzel» als an eine Frau fürs Leben erinnert.